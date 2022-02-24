السفارة الجزائرية بأوكرانيا تدعو الجزائريين إلى توخي الحيطة والحذر

24 فبراير، 2022

دعت السفارة الجزائرية لدى العاصمة الأوكرانية كييف، كافة الجزائريين المتواجدين  بالأراضي الأوكرانية، الى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات التي تسديها سلطات هذا البلد.

وقالت السفارة في بيان لها أنه على الجزائريين اتباع التعليمات المتعلقة بضرورة المكوث في البيوت وعدم التنقل إلا في الضرورة القصوى.

كما أشارت السفارة الجزائرية بأوكرانيا، الى أنها قامت باتخاذ هذه الإجراءات، نظرا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا.

ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

Photo of وزير التربية: سنعمل مع الجميع للذهاب نحو قطاع جيد

وزير التربية: سنعمل مع الجميع للذهاب نحو قطاع جيد

15 يناير، 2022
Photo of زيتوني يهاجم مسيرات الجمعة ويؤكد وجود جهات تريد الاستحواذ على البلاد دون انتخابات

زيتوني يهاجم مسيرات الجمعة ويؤكد وجود جهات تريد الاستحواذ على البلاد دون انتخابات

23 مايو، 2021
Photo of إساكوم تدين التضييق و الترهيب الذي تتعرض له المناضلات الصحراويات من طرف الاحتلال المغربي

إساكوم تدين التضييق و الترهيب الذي تتعرض له المناضلات الصحراويات من طرف الاحتلال المغربي

28 مارس، 2021
Photo of وثيقة/ طالب الإبراهيمي و19 شخصية يوقّعون بيانا حول الوضع السياسي في الجزائر

وثيقة/ طالب الإبراهيمي و19 شخصية يوقّعون بيانا حول الوضع السياسي في الجزائر

15 أكتوبر، 2019
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: