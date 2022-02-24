السفارة الجزائرية بأوكرانيا تدعو الجزائريين إلى توخي الحيطة والحذر

دعت السفارة الجزائرية لدى العاصمة الأوكرانية كييف، كافة الجزائريين المتواجدين بالأراضي الأوكرانية، الى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات التي تسديها سلطات هذا البلد.

وقالت السفارة في بيان لها أنه على الجزائريين اتباع التعليمات المتعلقة بضرورة المكوث في البيوت وعدم التنقل إلا في الضرورة القصوى.

كما أشارت السفارة الجزائرية بأوكرانيا، الى أنها قامت باتخاذ هذه الإجراءات، نظرا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا.

ليديا كبيش

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