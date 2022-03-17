السعودية تسمح بفتح مطاعمها خلال فترة الصيام في شهر رمضان المبارك

17 مارس، 2022

قرّر اتحاد الغرف السعودية السماح للمطاعم المحلية والأجنبية على أراضي المملكة تقديم الوجبات الغذائية، نهار شهر رمضان المبارك في فترة الصيام.

وجاء هذا القرار في مراسلة تحمل وسم (عاجل وسري جدا) موجّهة لمنتسبي الغرف التجارية الصناعية بالسعودية، تماشيا مع النهضة السياحية التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030، وفي ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام وحرص على تقديم الخدمات التي تؤمّن الراحة للسياح، حسب ذات المراسلة.

وألزم هذا القرار المطاعم بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الوجبات خلال فترات الصيام “للحفاظ على مشاعر الصائمين من السكان المحليين.

ولم تحدّد المراسلة التي تدخل حيّز التنفيذ في أول يوم من شهر رمضان المبارك دون تصريح مُسبق،إن كانت الوجبات أثناء فترة الصيام تقدّم للأجانب الوافدين من الدول غير الإسلامية دون غيرهم.

ش.ن

17 مارس، 2022

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