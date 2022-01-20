أصدرت فجر اليوم الخميس، محكمة دار البيضاء، أمرا يقضي بإيداع 12 متهم في قضية الاحتيال على الطلبة، رهن السجن المؤقت.

ويتعلق الأمر بكل من المتهم “ر.أسامة” صاحب الشركات الوهمية و “فاروق. ب” المعروف بـ”ريفكا”، و”ستانلي، و”نوميديا”ل”و”ج,ليلى”، “ط.نجاة”،”ف.يانيس”،” ح.زكريا”، “ت.نسيم”، “ر.سيف الدين”، و”ب.ع.رانية”، بالحبس المؤقت.

كما امرت المحكمة بوضع المتهمتين “إيناس ع.فاطمة الزهراء” ، “ب.محمد أمين” تحت نظام الرقابة القضائية.

ووجهت للمتهمين جناية تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المبني في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية، جناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.

بالاضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والنصب الموجه إلى الجمهور