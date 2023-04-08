هذه عقوبة الركن العشوائي للسيارات

أكدت قيادة الدرك الوطني، أن الركن العشوائي للسيارات على حافة الطريق داخل التجمعات السكانية. يعتبر مخالفة مرورية يعاقب عليها القاتون بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.

وأبرزت ذات المصالح أن هناك من يقوم بركن سيارته بصفة عشوائية على جوانب الطرقات داخل التجمعات السكانية، دون مراعاة إتجاه حركة السير ودون مراعاة الإشارات التي تضعها السلطات المختصة.

واوضحت أن وضعية توقف المركبة يجب أن تكون موافقة لاتجاه حركة المرور، وهذا حسب القواعد التالية: بالنسبة للطرق ذات السير في إتجاه مزدوج. على الجانب الأيمن من الطريق، باستثناء أحكام تتخذها السلطة المختصة “كوضع إشارات تمنع أو تنظم التوقف في ذلك الجانب من الطريق”.

و بالنسبة للطرق ذات السير في إتجاه واحد. على الجانب الأيمن أو الأيسر باستثناء أحكام تتخذها السلطة المختصة “كوضع إشارات تمنع أو تنظم التوقف في الجانبين من الطريق”، تضيف مصالح الدرك الوطني

كما كشفت ذات المصالح أن الركن العشوائي أو الوقوف المخالف للقواعد المذكورة سابقا، ماعدا الأحكام التي تتخذها السلطة المختصة. يعتبر مخالفة مرورية منصوص عليها بالمادة 60 من المرسوم التنفيذي رقـم 04-381 المعدل والمتمم. ومعاقب عليها بالمادة 66/ب-7 من القانون 01-14 المعدل والمتمم. بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.

رمزي أحمد توميات