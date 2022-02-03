الرئيس غالي: كفاح الشعب الصحراوي سيستمر مهما كلف الأمر من صبر وصمود حتى تحقيق الاستقلال

جدد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي، التأكيد على أن كفاح الشعب الصحراوي سيستمر مهما كلف الأمر من صبر وصمود حتى تحقيق الاستقلال.

وأكد الرئيس غالي، خلال ترأسه اجتماعا للمكتب الدائم للأمانة الوطنية، على أن كفاح الشعب الصحراوي العادل والمشروع سوف يستمر، مهما كلف الأمر من صبر وصمود وتضحيات، وأن الحل الوحيد للنزاع هو ذلك الذي يتأسس على تكريس ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وخاصة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة واحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال.

كما ذكر الرئيس الصحراوي، في مداخلته بأن هذا الاجتماع يأتي في ظل تطورات مهمة على الساحة الوطنية، سواء على الواجهة العسكرية، أو في الأراضي المحتلة، إضافة إلى الوضع العالمي، وما يكتنفه من توتر، مع استمرار انتشار وباء كورونا.

رمزي أحمد توميات

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