الرئيس عبد المجيد تبون يُثمّن المجهودات المبذولة من قبل الشباب في تربية المائيات وإنتاج الثروة السمكية

25 ديسمبر، 2022

تناول مجلس الوزارء المنعقد اليوم الأحد تحت رئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ورقة الطريق . لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وفي هذا الصدد ثمّن الرئيس عبد المجيد تبون المجهودات المبذولة من قبل الشباب في تربية المائيات وإنتاج الثروة السمكية رغم الإمكانيات المتوسطة، مما جعل الموارد الصيدية تصل إلى المواطنين بأثمان مقبولة. كما دعا الرئيس إلى مواصلة هذا النهج وألا يكون هذا النشاط ظرفيا.
وعلى صعيد متّصل، شجّع رئيس الجمهورية مؤسسات سفن الصيد على رفع معدلات الانتاج، موجّها وزيري الداخلية والنقل للتنسيق من أجل تسهيل توسيع هذه المؤسسات لمساحاتها في الموانئ.

ربم.ب

 

25 ديسمبر، 2022

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