الرئيس تبون يُعزّي في وفاة وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي

قدّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، تعازيه إثر وفاة وزير المالية الأسبق، عبد الكريم حرشاوي، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة، “بأسى عميق وحزن بالغ تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نبأ انتقال المغفور له بإذن الله، وزير المالية الأسبق، السيد عبد الكريم حرشاوي إلى الرفيق الأعلى”.

وأضاف البيان، “وعلى إثر هذا المصاب يتقدم السيد رئيس الجمهورية، بأصدق التعازي وعميق المواساة إلى عائلة الفقيد، داعيا العليّ القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح الجنان، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور