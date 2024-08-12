الرئيس تبون يُعزّي رئيس جمهورية أوغندا

قدّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، تعازيه إلى يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بعد حادث الانهيار الذي وقع بضواحي العاصمة كامبالا، والذي أودى بحياة 24 مواطنا أوغنديًا، بينهم أطفال، وإصابة عشرات الأشخاص الآخرين، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

وجاء في نص التعزية، “فخامة الرئيس وأخي الفاضل.. تلقيت بعميق الحزن وبالغ التأثر، نبأ حادث الانهيار الأليم الذي وقع بضواحي العاصمة كامبالا، والذي أودى بحياة 24 مواطنا أوغنديًا، بينهم أطفال، وإصابة عشرات الأشخاص الآخرين”.

وأضاف، “أمام هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم وإلى الحكومة الأوغندية ومن خلالكم إلى أسر الضحايا باسمي الخاص، وباسم الجزائر شعبًا وحكومة، بخالص التعازي وأصدق عبارات التضامن والمواساة، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين…وإذ أجدد لكم التعازي الصادقة تفضلوا فخامة الرئيس، وأخي الفاضل بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام”.

شرف الدين عبد النور