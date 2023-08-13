الرئيس تبون يُعزي نظيره الصيني

13 أغسطس، 2023

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية لنظيره الصيني، شي جين بينغ، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال الصين.

وقال رئيس الجمهورية “السيد الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية. علمت ببالغ الأسى و الحزن نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال الصين والتي أودت بحياة العديد من الضحايا والمصابين والمفقودين”.
وأضاف الرئيس تبون “وبهذه المناسبة الأليمة أعرب لكم وإلى أسر الضحايا وإلى الشعب الصيني الصديق عن خالص التعازي والمواساة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وإذ اؤكد لكم تضامن الجزائر في هذه الظروف العصيبة”
وختم يقول” تقبلوا مني السيد الرئيس أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
ش.ن
13 أغسطس، 2023

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