الرئيس تبون يُعزي نظيره الصيني

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية لنظيره الصيني، شي جين بينغ، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال الصين.

وقال رئيس الجمهورية “السيد الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية. علمت ببالغ الأسى و الحزن نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال الصين والتي أودت بحياة العديد من الضحايا والمصابين والمفقودين”.