الرئيس تبون يُذكّر بالإصلاحات العميقة التي تم الشروع فيها لتصحيح الاختلالات الإقتصادية

ذكّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال إشرافه بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، على مراسم احتفالية الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مصدر تحت شعار “التزام إنجازات وآفاق”، بالإصلاحات العميقة والهيكلية التي تم الشروع فيها لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وترقية التجارة الخارجية وتشجيع المبادرات واعتماد الرقمنة وإصلاح السياسة النقدية بما يستجيب لمقتضيات التحولات الاقتصادية في العالم.

وأكد رئيس الجمهورية، في كلمته، خلال هذا اللقاء المرتبط بالنشاط الاقتصادي في البلاد، على أن رهان التخلص التدريجي من أشكال التبعية الاقتصادية لاسيما ماتعلق بالأمن الغذائي للجزائر يبقى من أولى الأولويات.

وقال الرئيس تبون، “رغم جائحة كورونا تمكنا من تجاوز الصعوبات ووصلنا بفضل الله والإصرار على تعبئة امكانيات البلاد وتسخير الجهود للإنعاش الاقتصادي الوطني إلى تحقيق معدل نمو متقدم قدر بـ 4.2 بالمائة وهو من أحسن نسب معدلات النمو في البحر الأبيض المتوسط وارتفاع الناتج المحلي إلى 260 مليار دولار”.

وأوضح رئيس الجمهورية، في ذات السياق، أن هذه المؤشرات جعلت الاقتصاد الجزائري يقفز إلى المرتبة الثالثة إفريقيا مع ارتفاع احتياطي الصرف إلى 70 مليار دولار، بالإضافة إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات قاربت عتبة 7 مليار دولار.

شرف الدين عبد النور