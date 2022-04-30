وجه صبيحة اليوم السبت، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، رسالة للعمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل.

وقال الرئيس تبون في رسالته:” إذ نتقاسم مع شعوب العالم مغزى الاحتفاء بعيد العمال المتوج لنضالات الطبقة الشغيلة من أجل كرامة العمال تقفون أخواتي العاملات إخواني العمال في الوقت نفسه في هذه المناسبة لاستلهام دروس النضال أسلافكم عبر مراحل متعاقبة”

وأضاف الرئيس :” نقف عند محطة تاريخية في مسيرة النضال الوطني وهي تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في خضم الكفاح المسلح في 24 فيفري 1956، والتاريخ نفسه الذي استشهد فيه البطل عيسات إيدير شعلة الثورة المباركة مع الشهداء والمجاهدين”

وأدرف رئيس الجمهورية بالقول :” إن الرجال الذين كانوا طلائع الكفاح ثم خاضوا بعد الاستقلال الوطني بشرف واقتدار معركة بسط السيادة الوطنية على ثرواتنا هم قدوة عاملاتنا وعمالنا الغيورين على الجزائر ووحدة شعبها المقدسة”

كما أورد الرئيس تبون: “إنني لأنحني إجلالا لتضحياتهم الجسام وأترحم بخشوع على من نالوا الشهادة دفاعا عن الجزائر أثناء الكفاح المسلح وخلال سنوات الإرهـ.ـاب الهمجي من عمال وعاملات ومن نشطاء نقابيين وطنيين اغتالتهم أيادي الغدر وعلى رأسهم الشهيد عبد الحق بن حمودة”

وتابع رئيس الجمهورية قائلا :” أترحم على كل العاملات والعمال في كل القطاعات والمواقع الذين فقدانهم وهم على جبهة مكافحة فيروس كورونا والذين نحسبهم من شهداء الواجب الوطني عليهم جميعا رحمة الله”.

رمزي أحمد توميات

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