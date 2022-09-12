الرئيس تبون يوجه دعوة رسمية إلى أمير الكويت لحضور قمة الجزائر 

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية المزمع تنظيمها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل

وكشفتةرئاسة الجمهورية، أن الدعوة سلمها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية الذي استقبله ولي العهد الكويتي، صبيحة اليوم الاثنين.

ومن جهته، ثمن ولي العهد الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل إنجاح هذا الحدث الهام مجددا دعوة الكويت واستعدادها الكامل.

ليديا كبيش

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