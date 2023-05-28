الرئيس تبون يهنّئ أردوغان لانتخابه لولاية جديدة

28 مايو، 2023

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظيره التركي رجب طيب أردوغان لانتخابه لولاية جديدة .

وقال الرئيس تبون في رسالته:”

صاحب الفخامة رجب طيب أردوغـان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة فخامة الرئيس وأخي العزيز،

إنه لـمن دواعي السرور والغبطة، بمناسبة تجديد الثقة في شخصكم الكريم من قبل الشعب التركي الشقيق، أن أتوجّه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات، متمنيا لسيادتكم النجاح والتوفيق في مواصلة مهامكم السامية خدمة لشعبكم الشقيق وتحقيقا للمزيد من الـمكاسب والإنجازات في درب التقدّم والرقي تحت قيادتكم الرشيدة.

إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا وجهويا ودوليا. فهو كذلك إعتراف لـما قدمتموه من خدمات جليّة سامية لشعبكم الشقيق.

وإنني على يقين بأن العهدة الجديدة ستمكنكم من تعزيز هذه الثقة، ومضاعفة الإنجازات والـمكاسب الـمحققة على جميع الأصعدة.

أغتنم هذه السانحة السعيدة لأشيد بالعلاقات الثنائية الـمتميزة القائمة بين بلدينا، ولأعرب لكم عن إرادتنا القوية للعمل سويا من أجل التعزيز الـمستمر للتنسيق والتشاور للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى الـمراتب، بما يستجيب لطموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين، على ضوء مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون الذي انعقد في أنقرة في ماي 2022.

وإذ أجدد لكم خالص التهاني وتمنياتي لكم بموفور الصحة، تفضّلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام والـمودة.

ش.ن

28 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

مصرع 12 شخص وإصابة 390 آخرين بسبب حوادث المرور خلال أسبوع 

8 يوليو، 2021

قوات البوليساريو تشن هجمات جديدة على مواقع جنود الاحتلال المغربي

27 فبراير، 2021

الصحراء الغربية: المخزن يحشد جهازا كاملا في إطار حرب المعلومات

12 يناير، 2021

قوات البوليساريو تنفذ هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي

19 مايو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: