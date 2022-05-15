غادر اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أرض الوطن متجها نحو تركيا في زيارة دولة تدوم 3 أيام، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية، في بيان لها.

وحسب نص البيان، فانه كان في توديع الرئيس تبون بمطار هواري بومدين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية .

وللتذكير، فقد جاءت الزيارة بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وستدوم الزيارة 3 أيام، كما سيكون للرئيس تبون محادثات مع نظيره التركي حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين إضافة الى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

رمزي أحمد توميات

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