الرئيس تبون يعلن عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل، بمقر المركزية النقابية، بدار الشعب، عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين، تتراوح بين 10 و15 بالمائة، سيتم إقرارها خلال الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

و جدّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، التمسك بالطابع الإجتماعي للدولة النابع من مبادئ بيان أول نوفمبر 1954.

وكان رئيس الجمهورية قد وافق، خلال ترأسه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء, على إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024، لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء في كل الأصناف, وذلك بالنظر إلى “تطور المستوى المعيشي, مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدّمت حسب الرئيس، الكثير للوطن.

ووجّه الرئيس تبون، الحكومة بذات المناسبة بـ”إعادة دراسة هذا الملف بدقة في مجلس الحكومة، ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل”، كما وجّه بالبحث عن “أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني”.

شرف الدين عبد النور