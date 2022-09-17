الرئيس تبون يعزي في وفاة مقدم الطريقة التجانية ببوسمغون

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى عائلة الراحل، الشيخ الإمام الحاج محمد رمضان، مقدم الطريقة التيجانية ببوسمغون، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

و جاء في نص الرسالة وفقا لذات المصدر : “شاء المولى تبارك وتعالى أن يتوفى شيخنا الإمام مقدم الطريقة التيجانية ببوسمغون الذي رحل عن هذه الدنيا بعد عمر مبارك قضاه في خدمة بيوت الله، إماما وواعضا مرشدا ومربيا حريصا على تحفيظ كتاب الله للناشئة من أبنائنا وفقيها دارسا ومدرسا للتوحيد والتصوف “.

وللتذكير، فقد توفي الإمام الحاج رمضان بوم الخميس عن عمر ناهز 91 سنة، في حين شيع جثمانه، يوم أمس عقب صلاة الجمعة، في ولاية البيض.

ويعد الفقيد محمد بن محمد بن الطيب رمضان من مواليد سنة 1931، حفظ القران الكريم على يد والده الكريم بالقصر العتيق ببوسمغون.

كما درس التوحيد والفقه والتصوف، وقد عين إماما خلفا لوالده فكان معلما للقران و فقيها وإماما للمسجد.

فيما حظي باجازات عديدة من طرف خلفاء وعلماء الطريقة التجانية على غرار اجازة تقديم العلامة أحمد العناية الماضوي، اجازة من العلامة محمد الحاف التجاني المصري سنة 1967 واجازة الشيخ عبد الجبار التجاني الخليفة العام وغيرها

رمزي أحمد توميات

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