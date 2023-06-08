الرئيس تبون يشرف على حفل تكريم المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب

أشرف اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات على حفل تكريم المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” في طبعتها الـ 17 بمناسبة اليوم الوطني للفنان.

وكرّم الرئيس تبون، المُتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للمُبدعين الشباب “علي معاشي” في طبعتها الـ17 بمناسبة اليوم الوطني للفنان.

كما تم تكريم الطيب صياد الفائز بالجائزة الأولى عن فئة فن الرواية الأدبية، خليل عباس عن فئة فن الشعر، عبد الجليل معلّم في الفنون المسرحية.

هذا وقد كرّم رئيس الجمهورية، منال بن هلال الفائزة بالمرتبة الأولى في فئة العمل المسرحي المكتوب، أيمن مخلوفي الفائز بالمرتبة الأولى عن فئة الأعمال الموسيقية وخطاب زين العابدين الفائز بالجائزة عن فئة الفنون الغنائية وفنون الرقص.

بالإضافة إلى تكريم العويسي رميساء المتوجة بالجائزة الأولى في الفنون التشكيلية، ومحمد أمين يزيد الفائز بالجائزة الأولى عن فئة الفنون السينمائية والسمعية البصرية

ش.ن

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