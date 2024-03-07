الرئيس تبون يشرف على حفل إحياء اليوم العالمي للمرأة
أشرف، رئيس الجهمورية، عبد المجيد تبون، اليوم، على حفل تكريمي، على شرف المرأة الجزائرية، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، بالمركز الدولي للمؤامرات “عبد اللطيف رحال”، بالجزائر العاصمة.
و حضر الحفل، كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة إلى جانب مجاهدات وشخصيات نسوية، حيث شهد تكريم عدد من النساء المتميزات والمبدعات في مجالات مختلفة.
هذا و تحيي الجزائر، مناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار “المرأة الجزائرية.. نضالات.. مكتسبات وآفاق”.
شرف الدين عبد النور