الرئيس تبون يشرف على حفل إحياء اليوم العالمي للمرأة

7 مارس، 2024

أشرف، رئيس الجهمورية، عبد المجيد تبون، اليوم، على حفل تكريمي، على شرف المرأة الجزائرية، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، بالمركز الدولي للمؤامرات “عبد اللطيف رحال”، بالجزائر العاصمة.

و حضر الحفل، كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة إلى جانب مجاهدات وشخصيات نسوية، حيث شهد تكريم عدد من النساء المتميزات والمبدعات في مجالات مختلفة.

هذا و تحيي الجزائر، مناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار “المرأة الجزائرية.. نضالات.. مكتسبات وآفاق”.

شرف الدين عبد النور

 

7 مارس، 2024

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