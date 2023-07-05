الرئيس تبون يشرف على تدشين مستشفى للحروق الكبرى بزرالدة

وصل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون إلى زرالدة للإشراف على تدشين مستشفى للحروق الكبرى

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة يحمل اسم الدكتور المجاهد سعيد شيبان.

هذا الصرح الطبي النموذجي بقدرة استعاب تقدر بـ 140سرير، تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية العالية الجودة، و مصالح متخصصة ليكون أكبر مستشفى متخصص في الحروق عبر القطر الوطني لما سيوفره من تخصصات في مجال علاج الحروق الكبرى.

على غرار الجراحة البلاستيكية و الجراحة التجميلية، التي تتيح التكفل الأمثل بالمريض من ناحية المعدات وكذا ظروف الاستشفاء.

ويتوفر المستشفى على نظام الرقمنة الذي سيمنحه ميزة نوعية تجعله نموذجا من حيث التسيير، ومثالا يحتذى به فيما تعلق بتهيئة كل ظروف العمل والتكفل الأمثل بالمرضى.

رمزي أحمد توميات

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