الرئيس تبون يشرف على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-البرتغالي

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى البرتغال، على افتتاح منتدى رجال الأعمال “الجزائري-البرتغالي” الذي يهدف لتباحث وتعزيز فرص الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية الجزائرية والبرتغالية.

ويواصل الرئيس تبون، اليوم الأربعاء، زيارة الدولة التي يقوم بها إلى البرتغال على رأس وفد وزاري هام أين سيشرف على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-البرتغالي.

ويهدف المنتدى إلى التقريب بين مستثمري البلدين وبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة. وكذا إعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي.

هذا و سيشرف رئيس الجمهورية رفقة رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، على مراسم التوقيع على إتفاقيات ثنائية تشمل العديد من مجالات التعاون بين البلدين.

كما ستكون للرئيس تبون زيارة مقر البرلمان البرتغالي. حيث سيستقبل من طرف أوغستو سانتوس سيلفا، رئيس هذه الهيئة التشريعية التي تأسست سنة 1976. تحت تسمية مجلس الجمهورية وتتشكل من 230 عضوا.

ليديا كبيش

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