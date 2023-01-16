الرئيس تبون يستقبل وزيرا الخارجية والمصالحة والسلم والتلاحم لدولة مالي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلا من عبد اللاي ديوب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي. والعقيد الركن اسماعيل واق وزير المصالحة والسلم والتلاحم لجمهورية مالي.

وتجدر الإشارة الى أن الوزيرين الماليين قد حلا مساء امس بالجزائر في زيارة عمل كمبعوثين خاصين لرئيس دولة مالي، العقيد عاصيمي غويتا.

وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى باماكو بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تندرج في سياق المشاورات التقليدية بين البلدين الشقيقين.

رمزي أحمد توميات

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