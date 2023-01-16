الرئيس تبون يستقبل وزيرا الخارجية والمصالحة والسلم والتلاحم لدولة مالي

16 يناير، 2023

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلا من عبد اللاي ديوب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي. والعقيد الركن اسماعيل واق وزير المصالحة والسلم والتلاحم لجمهورية مالي.

وتجدر الإشارة الى أن الوزيرين الماليين قد حلا مساء امس بالجزائر في زيارة عمل كمبعوثين خاصين لرئيس دولة مالي، العقيد عاصيمي غويتا.

وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى باماكو بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تندرج في سياق المشاورات التقليدية بين البلدين الشقيقين.

رمزي أحمد توميات

16 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

الإتحاد الأوروبي مطالب بالتدخل لوقف العدوان المغربي على الناشطتين مينة أباعلي وسلطانة خيا

18 مايو، 2021

الكاتب الصحفي هيثم رباني: “أنا قاضي تحقيق!!”

19 مارس، 2022

بيان اجتماع الحكومة لهذا الأربعاء 07 سبتمبر 2022

7 سبتمبر، 2022

ما نصّ عليه دفتر شروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة: اشتراط عقد حصري مع المُصنّع لمدة 5 سنوات

18 نوفمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: