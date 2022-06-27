استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عميد مسجد باريس، الدكتور شمس الدين حفيز، الذي قدّم له عرضا شاملا، عن نشاطات هذه المؤسسة الدينية العريقة، شاكرا إياه على دعوته الكريمة لشباب من الجالية الجزائرية في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسطن حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد شكر الرئيس عميد مسجد باريس، على كل المجهودات المبذولة ودور هذا الصرح الديني في عكس الصورة المشرقة للإسلام، بنشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة التطرف بكل أشكاله، مجددا بهذه المناسبة، دعمه الكامل للسيد العميد ووقوف الجزائر إلى جانبه في إنجاح المهمة السامية والنبيلة للمسجد، يضيف البيان.

ش.ن

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