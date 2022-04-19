الرئيس تبون يستقبل سفير السعودية لدى الجزائر

19 أبريل، 2022

استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري

وأفادت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، أن السفير السعودي نقل للرئيس تبون رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وحسب نص البيان  فقد تضمنت الرسالة، مشاعر الأخوة والمودة وكذا الإشادة بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن مشاركته للرئيس تبون الرأي، حيال وحدة الصف العربي، والعمل المشترك للنهوض بالأمة العربية.

كما أكد العاهل السعودي،  للرئيس تبون، حرص المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية، بإقامة دولتها المستقلة وفق الشرعية الدولية.

رمزي أحمد توميات

19 أبريل، 2022

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