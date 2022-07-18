استقبل رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بمقر رئاسة الجمهورية.

وقد حل صببحة اليوم، رئيس الوزراء الايطالي بالجزائر. للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة العليا، مناصفة مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.

وكان في استقبال ماريو دراغي بأرضية مطار هواري بومدين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ووزراء الطاقم الحكومي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، زيارته بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمقام الشهيد في الجزائر العاصمة.

ليديا كبيش

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