الرئيس تبون يستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني وأعضاء مكتبه

إستقبل اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، وأعضاء مكتبه، في سياق المتابعة والتقييم لأنشطة هذه الهيئة، وكذا الاستماع إلى المقترحات والآراء ذات الصلة بالمهام المنوطة، بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

و حضر اللّقاء حسب ذات المصدر، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، النذير العرباوي، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام .

شرف الدين عبد النور

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