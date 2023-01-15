الرئيس تبون يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحـرير الفلسـطينية

استقبل اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحـرير الفلسـطينية جبريل الرجوب.

وجاء في بيان لرراسة الجمهورية :”رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل السيد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، المبعوث الخاص للسيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين”

وحسب نص البيان حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

رمزي أحمد توميات

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