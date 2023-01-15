الرئيس تبون يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحـرير الفلسـطينية

15 يناير، 2023

استقبل اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحـرير الفلسـطينية جبريل الرجوب.

وجاء في بيان لرراسة الجمهورية :”رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون يستقبل السيد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، المبعوث الخاص للسيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين”

وحسب نص البيان  حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

رمزي أحمد توميات

15 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل تراجع في حركة النقل الجوي بالجزائر بـ40 بالمائة

14 فبراير، 2022

البرلمان يشارك في أشغال الندوة الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي

11 ديسمبر، 2021

تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا و09 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

17 سبتمبر، 2020

سوناطراك تعلن عن عطب في أنبوب “ميدغاز” الذي يزود اسبانيا بالغاز

24 يوليو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: