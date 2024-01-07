الرئيس تبون يدعو إلى الإسراع في إنجاز محطة حاسي مسعود لتكرير البترول

7 يناير، 2024

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، إلى الإسراع في إنجاز المحطة الجديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، لبدء الاستغلال، تقويةً للإنتاج الوطني من البنزين والمازوت، والتوجه نحو تصديرهما، مؤكدا على الأهمية الاقتصادية للمشروع.

كما شدّد الرئيس تبون، على أن الجزائر أنهت خلال السنوات الأربع الأخيرة عهد استيراد كل أنواع البنزين، بما في ذلك وقود الطائرات، وأنه يتعيّن على قطاع الطاقة المواصلة على هذا النهج، مثمنا المجهودات المبذولة في هذا الباب.

شرف الدين عبد النور

7 يناير، 2024

مقالات ذات صلة

توقيف المشتبه فيه بقتل ممرضة ببني مسوس

29 يونيو، 2022

بن بوزيد: فتح باب التوظيف حسب الطلبات والتخصصات الجديدة

17 فبراير، 2022

زيتوني: المكيفات إرتفعت بـ80 بالمائة وهذا هو السبب

1 أغسطس، 2023

وزير الخارجية: الجزائر تعتزم الإنضمام لتكتل شنغهاي

29 أغسطس، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: