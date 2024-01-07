الرئيس تبون يدعو إلى الإسراع في إنجاز محطة حاسي مسعود لتكرير البترول

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، إلى الإسراع في إنجاز المحطة الجديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، لبدء الاستغلال، تقويةً للإنتاج الوطني من البنزين والمازوت، والتوجه نحو تصديرهما، مؤكدا على الأهمية الاقتصادية للمشروع.

كما شدّد الرئيس تبون، على أن الجزائر أنهت خلال السنوات الأربع الأخيرة عهد استيراد كل أنواع البنزين، بما في ذلك وقود الطائرات، وأنه يتعيّن على قطاع الطاقة المواصلة على هذا النهج، مثمنا المجهودات المبذولة في هذا الباب.

شرف الدين عبد النور

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