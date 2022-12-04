الرئيس تبون يخص العاهل الأردني باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية

4 ديسمبر، 2022

خصّ، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، باستقبال رسمي. وهذا في مقر رئاسة الجمهورية.

وللتذكير، فقد ترحم، صبيحة اليوم، ملك الأردن الهاشمية، العاهل عبد الله الثاني، على أرواح الثورة المجيد في مقام الشهيد بالعاصمة. وترأس الطرفان، محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وكان ملك المملكة الأردنية الهاشمية مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. أين زار المتحف الوطني للمجاهد وتلقى شروحات وافية حول التاريخ النضالي التحريري للجزائر.

وللاشارة فقد وصل مساء السبت عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الهاشمية الاردنية إلى الجزائر في زيارة دولة. تدوم يومين بداية من السبت 03 نوفمبر 2022. وجاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

رمزي أحمد توميات

4 ديسمبر، 2022

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