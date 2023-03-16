الرئيس تبون يجري تعديلا حكوميا
أجرى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا.
وفيما يلي قائمة التعديل الحكومي:
أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا أولا
أحمد عطاف: وزيرا للشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج
ابراهيم مراد: وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
عبد الرشيد طبي: وزيرا للعدل
لعزيز فايت: وزيرا للمالية
محمد عرقاب: وزيرا للطاقة والمناجم
العيد ربيقة: وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق
يوسف بلمهدي: وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
عبد الحكيم بلعابد: وزيرا للتربية الوطنية
كمال بداري: وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
ياسين ميرابي: وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين
صورية مولوجي: وزيرة للثقافة والفنون
عبد الرحمان حماد: وزيرا للشباب والرياضة
مريم بم ميلود: وزيرا للرقمنة والإحصائيات
كريم بيبي تريكي : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
كوثر كريكو: وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
علي عون: وزيرا للصناعة والصناعات الصيدلانية
عبد الحفيظ هني : وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية
محمد طارق بلعريبي: وزيرا للسكن والعمران والمدينة
الطيب زيتوني: وزيرا للتجارة وترقية الصادرات
محمد بوسليماني: وزيرا للاتصال
لخضر رخروخ: وزيرا للأشغال العمومية
طه دربال: وزيرا للري
رمزي أحمد توميات