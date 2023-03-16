الرئيس تبون يجري تعديلا حكوميا

16 مارس، 2023

أجرى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا.

 

وفيما يلي قائمة التعديل الحكومي:

أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا أولا

أحمد عطاف: وزيرا للشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج

ابراهيم مراد: وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

عبد الرشيد طبي: وزيرا للعدل

لعزيز فايت: وزيرا للمالية

محمد عرقاب: وزيرا للطاقة والمناجم

العيد ربيقة: وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

يوسف بلمهدي: وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

عبد الحكيم بلعابد: وزيرا للتربية الوطنية

كمال بداري: وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

ياسين ميرابي: وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين

صورية مولوجي: وزيرة للثقافة والفنون

عبد الرحمان حماد: وزيرا للشباب والرياضة

مريم بم ميلود: وزيرا للرقمنة والإحصائيات

كريم بيبي تريكي : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

كوثر كريكو: وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

علي عون: وزيرا للصناعة والصناعات الصيدلانية

عبد الحفيظ هني : وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية

محمد طارق بلعريبي: وزيرا للسكن والعمران والمدينة

الطيب زيتوني: وزيرا للتجارة وترقية الصادرات

محمد بوسليماني: وزيرا للاتصال

لخضر رخروخ: وزيرا للأشغال العمومية

طه دربال: وزيرا للري

رمزي أحمد توميات

 

16 مارس، 2023

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