الرئيس تبون يتلقّى مكالمة هاتفية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي

تلقّى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية، من نظيره، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، هنّأه فيها بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الخير والازدهار.

و أعرب بدوره، الرئيس تبون، بالمناسبة ذاتها، عن تهانيه الخالصة للرئيس السيسي، وتمنياته للشعب المصري الهناء والتقدّم.

كما استعرض رئيس الجمهورية، خلال هذه المكالمة، مع نظيره المصري، حسب بيان رئاسة الجمهورية، آخر التطورات في فلسطين المحتلة، و لاسيما بقطاع غزة.

شرف الدين عبد النور

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