الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس وزراء مملكة هولندا

18 أكتوبر، 2022

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس وزراء مملكة هولندا، مارك روته، هنّأه فيها، بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الديبلوماسية، بين البلدين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية  فقد تم بالمناسبة، التطرق إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد، الطاقة، الاستثمار، التعليم والتكوين وإعطائها نفَسًا جديدا.

خصوصا مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهولندي، إلى الجزائر، والرّقي بهذا التعاون إلى مستوى العلاقات السياسية، بين البلدين، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

18 أكتوبر، 2022

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