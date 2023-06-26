الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر

تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد هنأه فيها والشعب الجزائري عشية عيد الأضحى المبارك، متمنيا المزيد من التقدم والرخاء للشعب الجزائري.

من جهته شكر الرئيس تبون، بذات المناسبة، أخاه أمير دولة قطر الشقيقة، على مشاعره النبيلة مبادلاً إياه التهنئة متمنيا للشعب القطري الشقيق دوام الازدهار والهناء.

كما ثمن قائدا البلدين العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واتفقا في هذا الإطار على لقاء يجمعهما، تتويجًا لمستوى هذه العلاقات الأخوية.

رمزي أحمد توميات

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