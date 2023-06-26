الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر

26 يونيو، 2023

تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد هنأه فيها والشعب الجزائري عشية عيد الأضحى المبارك، متمنيا المزيد من التقدم والرخاء للشعب الجزائري.

من جهته شكر الرئيس تبون، بذات المناسبة، أخاه أمير دولة قطر الشقيقة، على مشاعره النبيلة مبادلاً إياه التهنئة متمنيا للشعب القطري الشقيق دوام الازدهار والهناء.

كما ثمن قائدا البلدين العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واتفقا في هذا الإطار على لقاء يجمعهما، تتويجًا لمستوى هذه العلاقات الأخوية.

رمزي أحمد توميات

26 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

رئيس البرلمان العربي يصل إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

31 أكتوبر، 2022

صامويل إيتو يحل بالجزائر لحضور “شان” 2022

15 يناير، 2023

اجتماع الحكومة: تحديد العناصر الـمكونة لتصنيفات إيرادات وأعباء ميزانية الدولة

18 نوفمبر، 2020

ناميبيا تسعى لتصدير الذهب والألماس الى الجزائر

6 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: