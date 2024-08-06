الرئيس تبون يترأس مراسم تكريم التلاميذ المتفوقين في الامتحانات المدرسية لدورة 2023-2024

ترأّس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، بقصر الشعب، مراسم تكريم التلاميذ المتفوقين في الامتحانات المدرسية لدورة 2023 – 2024.

وكرّم رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، المتفوقين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا، والمتفوقين الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الثانوي.

كما قام الرئيس تبون بتكريم المتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة في شهادة البكالوريا، وكذا المتفوقين الأوائل من فئة ذوي الهمم في شهادة البكالوريا.

وكرّم رئيس الجمهورية أيضا، المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط، والمتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة في شهادة التعليم المتوسط، وكذا المتفوقين الأوائل من فئة ذوي الهمم في ذات الشهادة.

شرف الدين عبد النور