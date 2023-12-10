الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس، في هذه الأثناء، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، إجتماعا لمجلس الوزراء، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

ويتناول الاجتماع حسب ذات المصدر، عروضا تتعلق بوضعية صوامع تخزين الحبوب، مصنع الإسمنت بالجلفة، ومشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ بالبيّض، متابعة مشروعي إنجاز المدينة الإعلامية “دزاير ميديا سيتي”، الخط المنجمي للسكة الحديدية: بشار –تندوف –غارا جبيلات، ووضعية محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى دراسة معطيات توازن تموين الأسواق الوطنية.

شرف الدين عبد النور

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