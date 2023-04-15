الرئيس تبون يبعث رسالة بمناسبة إحياء يوم العلم

بعث اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة بمناسبة إحياء يوم العلم المصادف لـ 16 أفريل من كل سنة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس تبون:” يتجدد اختفاؤنا بيوم العلم الذي نستذكر فيه مسيرة الشيخ عبد الحميد ابن باديس كوقفة رمزية مُعبرة عن ثقافة العرفان”.

كما جدد رئيس الجمهورية الحرص على توفير شروط النجاح للملايين في أطوار التعليم الثلاث، مضيفا بالقول :” بناتنا وأبناؤنا هم رهاننا اليوم لإحداث التحول مع هذا الجيل الواعد المُتفتح على العالم”.

وأضاف الرئيس تبون بالقول:” لقد سعينا إلى دعم التمدرس بالمنح المدرسية والإطعام والنقل والصحة المدرسية، و ما فتئت أكرر تقديري لرسالة المُعلمين والمربيين وأوصي بالإصغاء إليهم بأنهم حملة أمانة تنشئة الشباب على الحس المواطني والروح الوطنية”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا شددنا على ضرورة صياغة بنية تشريعية طموحة مُحفزة على البحث العلمي والابتكار، كما شددنا على ضرورة خلق المؤسسات الناشئة إلى جانب استحداث جامعات ومدارس عليا جديدة وأقطاب امتياز في العلوم الدقيقة والتكنولوجية”

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...