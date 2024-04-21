الرئيس تبون يؤكد قبول مراجعة منح المتقاعدين في كل الأصناف

أكّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، خلال ترأسه، اليوم، إجتماعا لمجلس الوزراء، قبول مراجعة منح المتقاعدين، في كل الأصناف بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة.

و دعا الرئيس تبون، إلى المحافظة على الحماية الإجتماعية لهذه الفئة، التي قدّمت الكثير للوطن، موجّها الحكومة بإعادة دراسته بدقة في مجلس الحكومة، ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات، التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل.

كما وجّه، رئيس الجمهورية، الحكــومة بالبحث عن أساليب تمويــلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد، حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الإقتصاد الوطني.

شرف الدين عبد النور