الرئيس تبون يؤكد استعداد الدولة لتوفير كل الإمكانيات للنخبة المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024

24 مارس، 2024

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مطمئنا النخبة الوطنية في كل الاختصاصات، أن الدولة هي على استعداد تام لتوفر كل الإمكانيات كما سبق لها أن وضعتها بين يدي النخبة الوطنية للمشاركة في الألعاب الأولمبية2024، بما فيها التكفل بالتربصات خارج الوطن.

كما أكد رئيس الجمهورية كذلك، على أن التكفل بالنخبة الوطنية لا يُفرق بين النخبة المشاركة في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، التي يقع على عاتقها رفع الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية.

شرف الدين عبد النور

24 مارس، 2024

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