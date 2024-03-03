الرئيس تبون يؤكد أن العلاقات الجزائرية الإيرانية تاريخية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في تصريح صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن العلاقات الجزائرية الإيرانية تاريخية، مجددا عزمه على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستوى الإرادة السياسية.

و أشار الرئيس تبون، إلى أنه تطرق مع نظيره الإيراني، إلى مستجدات الأوضاع على مستوى الدولي والإقليمي لاسيما العدوان الصهيوني وجرائمه البشعة في قطاع غزة.

كما ثمّن رئيس الجمهورية، مواقف القيادة الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة للعدوان الصهيوني في ظل الصمت المخزي لبعض الدول، مؤكدا اتفاقه مع نظيره الإيراني على تكثيف التنسيق والتشاور حول القضية الفلسطينية.

كما حياّ رئيس الجمهورية، الموقف الإيراني الداعم لعضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا مواصلة الجزائر الدفاع عن القضايا العادلة ونصرتها.

و كشف الرئيس عبد المجيد تبون، أنه استعرض مع نظيره الإيراني الأوضاع في منطقة الساحل ومستجدات قضية الصحراء الغربية، معربا عن ارتياحه للتطابق في وجهات النظر، مؤكدا مواصلة الجهود لحفظ الأمن والسلام الدوليين.

شرف الدين عبد النور

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