الرئيس تبون يأمر بوضع مخطط محكم بخصوص استراتيجية استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه اليوم لاجتماع مجلس الوزراء بخصوص استراتيجية استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة، بالتحضير لمخطط مُحكّم وواضح يراعي مؤشرات استدلالية معينة، حسب ما كشفه بيان رئاسة الجمهورية.

و تتمثل المؤشرات الاستدلالية التي يجب أن يراعيها هذا المخطط الذي أمر رئيس الجمهورية بتحضيره في، تحديد دقيق لنسبة المياه المسترجعة وفق عمليات التصفية وتحديد الاحتياجات وطنيا، و كذا إحصاء تقني لكل محطات التصفية المعطلة والتي هي في الخدمة بكل بلدية وولاية بهدف تحديد قدرات الإنتاج، يضيف بيان الرئاسة.

و تتمثل المؤشرات الاستدلالية كذلك في، تسجيل الاحتياجات لتطوير المكننة الخاصة بهذا القطاع ضمن برنامج الحكومة مع إعطاء الأولوية للولايات التي لا تُعالج فيها المياه المستعملة لاستخدامها في المجال الفلاحي مباشرة بدل اللجوء للمياه الجوفية المصنفة في الاحتياط الاستراتيجي، و كذا تحديد نسبة 40 بالمائة من المياه المسترجعة كهدف على المدى القريب لاستخدامها في الري الفلاحي وفي قطاع الصناعة، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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