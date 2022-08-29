الرئيس تبون يأمر بمتابعة اجراءات تخفيف المحفظة المدرسية

جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعفد امس ان رئيس الجمهورية امر الوزير الاول بضرورة متابعة اجراءات تخفيف المحفظة المدرسية و التحضير الجيد للبدء في تدريس اللغة الانجليزية في هذا الموسم الدراسي ابتداءا من السنة الثالثة ابتدائي .

هذا الامر جاء جراء تذمر اولياء التلاميذ من ثقل وزن المحفظة الدراسية على ابنائهم و عواقب دلك على صحتهم و سلامتهم الجسدية مما يؤثر سلبا على مستواهم الدراسي ماجعل اخذ الامر بعين الاعتبار ضروريا من طرف المسؤولين .

اشار ذات البيان الى انتهاج سياسية جديدة في توزيع الكتب و ابعاد محتوياتها عن المجال السياسي لضمان استمرارية صلاحيتها لمدى اطول كما اشاد باستمرارية مجانية التعليم رغم الظروف الراهنة مراعاة لمختلف الفئات الضعيفة .

كما دعا الرئيس الوزير الأول باشراك جمعيات أولياء التلاميذ بالتنسيق بين قطاعي الصحة و التعليم للاجتماع في اقرب وقت ممكن للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي

حورية سعداوي

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