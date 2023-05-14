الرئيس تبون يأمر بتسريع عملية استغلال منجم الزنك والرصاص ببجاية

أمر رئيس عبد المجيد تبون خلال ترأسه لاجتماع لمجلس الوزراء المنعقد اليوم حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، بتقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية، لتسريع دخول مشروع منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ولاية بجاية ، قيد الاستغلال بعد أن تجاوز المشروع مرحلة التسويات الإدارية، مذكرا بالأهمية الاقتصادية البالغة التي يحتويها.

كما أمر رئيس الجمهورية باعتماد نظام الفرق في العمل، وذلك على مدار 24 ساعة، لتحقيق تقدم الأشغال، لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني، يفيد ذات المصدر.

شرف.ك

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