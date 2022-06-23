الرئيس تبون يأمر بتزويد المواطنين بالماء الشروب خلال هذه الصائفة

23 يونيو، 2022

قال اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، بأنه “من الآن فصاعدا, يجب تغيير نمط التسيير ومنح الشباب ذوي الكفاءات مسؤولية تسيير المشاريع الكبرى”.

وجاء هذا خلال إشرافه على تدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة” في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لهذه الولاية.

وشدد الرئيس تبون على ضرورة تدعيم هذا المرفق الجديد بشركات قوية تابعة للدولة تتكفل بصيانة المنشأة, داعيا مسؤولي المطار الى تحسين نوعية الخدمات للمسافرين والتسيير الأمثل له.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة تزويد المواطنين بالماء الشروب خلال هذه الصائفة.

رمزي أحمد توميات

23 يونيو، 2022

مقالات ذات صلة

توقيف 31 تاجر مخدرات وضبط ما يقارب 12 قنطار من المخدرات المغربية

15 ديسمبر، 2021

الفريق شنڨريحة يشرف على التمرين البحري “إعصار 2022”

23 مايو، 2022

الدرك الوطني يكشف عن قائمة الطرقات المغلقة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة

7 نوفمبر، 2021

إدانة السعيد بوتفليقة بـ 8 سنوات سجنا

6 يونيو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: