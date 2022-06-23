قال اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، بأنه “من الآن فصاعدا, يجب تغيير نمط التسيير ومنح الشباب ذوي الكفاءات مسؤولية تسيير المشاريع الكبرى”.

وجاء هذا خلال إشرافه على تدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة” في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لهذه الولاية.

وشدد الرئيس تبون على ضرورة تدعيم هذا المرفق الجديد بشركات قوية تابعة للدولة تتكفل بصيانة المنشأة, داعيا مسؤولي المطار الى تحسين نوعية الخدمات للمسافرين والتسيير الأمثل له.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة تزويد المواطنين بالماء الشروب خلال هذه الصائفة.

رمزي أحمد توميات

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