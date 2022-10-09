الرئيس تبون يأمر بتخصيص أوعية عقارية لبناء السكنات الاجتماعية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

وطالب الرئيس تبون لدى ترأسه اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بضرورة إطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.

ومن جهة اخرى، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستغلال الأمثل والأنجع، للهياكل والمؤسسات التربوية وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.

وفي سياق اخر، أمر الرئيس تبون بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات.

كما طالب رئيس الجمهورية باعداد دراسة معمقة، تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.

رمزي أحمد توميات

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