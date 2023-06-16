الرئيس تبون من روسيا : الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون كذلك

قال الرئيس عبد المجيد تبون خلال مشاركته كضيف شرف في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي 26 أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقون أحرارا في قراراتهم وهذا بعد سؤال حول الضغوطات الممارسة على الدول التي تربطها علاقات بروسيا، حسب ما اورده بيان لرئاسة الجمهورية.

كما دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الأشغال، الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف مناخ العمل في الجزائر في مختلف القطاعات وفق مقاربة رابح رابح.

وأكد الرئيس تبون، اليوم ، في كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي العالمي، أن المجال مفتوح امام المتعاملين الاقتصاديين، مضيفا أن الجزائر تشهد مرحلة مهمة في مسيرتها التنموية الشاملة حيث أصبحت حالية وجهة لاستثمار واعد بفضل الإصلاحات المحورية التي جسدتها الحكومة والتحفيزات المقدمة للمتعاملين الاقتصادية مؤكدا عزم الجزائر على تنفيذ خطة طموحة في عدة مجالات في السنوات القادمة

كما قال الرئيس تبون أن الجزائر ستعمل على زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء وحماية البيئة.

هذا و شكر رئيس الجمهورية كل القائمين على تنظيم هذا المنتدى الرائد الذي اصبح حسبه، حدثا اقتصاديا متميزا عالميا مستقطبا الاهتمام الدولي في عالم متعدد الازمات تزداد فيه التحديات أظهرت درجة ارتباط مصائر الشعوب ومشاكلها وليس بإمكان أي دولة ان تواجه الازمات لوحدها في عالمنا المعاصر مضيفا، أن هذه الأزمات تتطلب تنسيق المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة. كما أشاد بجهود روسيا في توفير الحبوب واستقرار سوق النفط والغاز.

ودعا الرئيس تبون في كلمته اليوم، الدول الى العمل سويا وفق مقاربة تشاركية تأحذ بعين الاعتبار مصالح الدول الفقيرة التي تعاني من الاضطرابات والحروب.

و أكد رئيس الجمهورية أن المحادثات التي تمت مع الرئيس بوتين كانت فرصة سانحة لتجديد الإرادة المشتركة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية الى المستويات التي يُطمح اليها.

شرف الدين عبد النور

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