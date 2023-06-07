الرئيس تبون: مقتضيات الأمن الوطني تستدعي العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي

7 يونيو، 2023

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مراسم افتتاح الملتقى الوطني حول الأمن السيبراني الموسوم بالإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل جزائر صامدة سيبرانيا.

وأكد الرئيس تبون في كلمته الافتتاحية للملتقى الذي نظمته وزارة الدفاع الوطني بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمةان مقتضيات الامن الوطني تستدعي العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي.

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واستقبل رئيس الجمهورية من طرف رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شقريحة، حيث أدت تشكيلة عسكرية لرئيس الجمهورية التحية الشرفية.

رمزي أحمد توميات

7 يونيو، 2023

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