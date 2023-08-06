الرئيس تبون: مشاريع المياه قيد الإنجاز ستضمن انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة 15 سنة على الأقل

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أن المشاريع التي تنجز حاليا في مجال المياه خاصة ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر، ستضمن انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة 15 سنة على الأقل.

وأكد الرئيس تبون خلال اللقاء، أن مختلف المشاريع التي باشرتها الدولة في مجال الري والتزويد بالمياه ستجعل عملية التزويد بمياه الشرب مضمونة لمدة 15 سنة على الأقل، دون تذبذب مضيفا أن توفير الماء الشروب يبقى أولوية أولويات السلطات العمومية.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن مشاريع تحلية المياه الجاري انجازها حاليا تشكل الحل الوحيد لضمان التموين العادي بالماء الشروب بشمال البلاد، في حين يمكن بالنسبة لمناطق الجنوب اللجوء إلى إنجاز مشاريع جديدة للتحويلات الكبرى للمياه.

و صرح الرئيس تبون في هذا الإطار : “لو اضطررنا سنلجأ بالنسبة للجنوب الى انجاز مشاريع تحويل المياه من تيميمون الى بشار على غرار مشروع تحويل المياه من عين صالح الى تمنراست “مؤكدا أن الامكانيات متوفرة لذلك سواء بالنسبة للتقنيين أو المورد المائي.

كما أوضح رئيس الجمهورية بأن شح المياه أصبح في السنوات الاخيرة اشكالية عالمية نتيجة التغيرات المناخية، مشيرا إلى إمكانية اطلاق مشاريع تحويل المياه في جنوب البلاد مستقبلا، من خلال توات و قورارة وعين صالح لتزويد المناطق المجاورة.

و كشف الرئيس تبون، أن الجزائر صارت الأولى إفريقيا، والثالثة عربيا بعد العربية السعودية والإمارات في مجال تحلية مياه البحر، مبرزا أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر الجاري انجازها عبر خمس ولايات والتي تم وضع حجرها الأساسي مؤخرا ستسمح بتوفير 4ر1 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الهدف هو رفع القدرات الإنتاجية إلى 5ر2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة من أجل القضاء تماما على مشكلة شح المياه.

و أوضح الرئيس بخصوص تموين مدينة وهران وضواحيها بمياه الشرب، أن محطة التحلية التي يتم انجازها في الوقت الحالي ستحل مشاكل مياه الشرب بالمنطقة مؤكدا على أهمية التوزيع العادل لمياه الشرب على المستوى المحلي.

و فيما يخص استعمال المياه المعالجة في الصناعة والفلاحة،صرح الرئيس تبون أنه تم مؤخرا توجيه تعليمات الى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لوضع رزنامة لرفع نسبة استعمال المياه المعالجة في الري، مشيرا إلى أن استعمال هذا النوع من المياه في الجزائر لم يتجاوز نسبة 10 بالمائة.

شرف الدين عبد النور

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