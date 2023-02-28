الرئيس تبون: لم تبق إلا بعض الخطوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في 2025

الرئيس تبون: لم تبق إلا بعض الخطوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في 2025

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن وزارة الفلاحة يجب أن تتجند بمعية الفلاحين حتى “لا نضيع الفرص المتاحة”، مضيفا بالقول: “نحن على وشك الوصول إلى الاستقلال الغذائي”. و”لم يبق إلا بعض الخطوات لنصل في آفاق 2025 إلى الاكتفاء الذاتي”.

وجاء ذلك خلال القاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة.

وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة التركيز على تنويع الإنتاج في مختلف الشعب الفلاحية للزيادة من مداخيل قطاع الفلاحة. وبالتالي الزيادة في مدخراتها، مبرزا أن الفلاحون تمكنوا من تحقيق مردود جيد في العديد من الشعب الفلاحية كالآرغان، السلجم، زيت الزيتون، السكر.

أما بخصوص استهلاك المواد الفلاحية، دعا الرئيس تبون إلى وضع إستراتيجية من خلال التخزين في غرف التبريد. مشيرا إلى أن الفلاحون حققوا مردودا وافرا في مادة البطاطا وهو ما انعكس على استقرار سعر هذه المادة.

رمزي أحمد توميات

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