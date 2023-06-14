الرئيس تبون: قررنا التحرر نهائيا من المحروقات

أعلن اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر قررت التحرر نهائيا من المحروقات. وتبقى موردا ماليا يستعان به في التنمية.

وأوضح الرئيس تبون، خلال منتدى رجال الأعمال الجزائري- الروسي، أن الجزائر انطلقت في برنامج إنعاش اقتصادي متعدد الأبعاد. حيث قررت الجزائر السير بوتيرة سريعة جدا لتدارك ما فاتنا من فرص استثمار.

وكشف رئيس الجمهورية، عن وجود ما يقارب 1450 مشروع صناعي قيد الإنجاز في الجزائر مؤكدا أن تكون الصادرات الجزائرية في 2022 خارج المحروقات في مستوى 7 مليار دولار.

وأشار الرئيس تبون الى أن الجزائر تطمح إلى أن تكون الصادرات الجزائرية في 2023 خارج المحروقات في مستوى 13مليار دولار.

رمزي أحمد توميات

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