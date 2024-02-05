الرئيس تبون: “على الشعب الليبي العمل على لم الشمل”

5 فبراير، 2024

دعا اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كلمة ألقاها باسمه، الوزير الأول، نذير العرباوي، خلال أشغال إجتماع رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، الشعب الليبي إلى تغليب المصلحة العليا لليبيا والعمل على لم الشمل.

وقال الرئيس تبون: “على الشعب الليبي تغليب المصلحة العليا لليبيا والعمل على لم الشمل والتطلع إلى ليبيا آمنة ومستقرة”، مضيف بالقول:”نرفض أي تدخل في القرار الليبي وندعو إلى الحفاظ على السيادة الوطنية لهذا البلد الشقيق”.

كما أكد رئيس الجمهورية على الشعب الليبي أن يشرع في رسم مستقبله وفق استحقاقات وطنية تشارك فيها جميع الأطراف الليبية.

رمزي أحمد توميات

5 فبراير، 2024

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