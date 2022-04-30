الرئيس تبون: حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل سيبقى من بين أولويات الدولة

الرئيس تبون: حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل سيبقى من بين أولويات الدولة

أكد اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على عزم الدولة على الاستمرار في الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت في أقل من سنتين.

وقال الرئيس تبون، في رسالة وجهها للعمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل:” إننا بهذه المناسبة حيث تتعدد مظاهر تكرمي العاملات والعمال تنويها بمزايا التفاني والالتزام في مواقع العمل نجدد عزمنا على الاستمرار في الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت في أقل من سنتين”.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول:” وفاء لالتزامي بالسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية فبالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل لفائدة ذوي الدخل المحدود ومراجعة النقطة الاستدلالية واستحداث منحة البطالة وتحسين معاشات المتقاعدين سيظل التفكير منصبا على توسيع مجالات الاستيعاب بناتنا وأبنائنا البطالين”.

وتابع الرئيس تبون قائلا: “لعل التوجه الذي باشرناه لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية وأفضى إلى توفير 33171 منصب عمل إلى حد اليوم وحرصنا على إدماج فئات واسعة لأصحاب عقود ما قبل التشغيل من المؤشرات المكرسة للطابع الاجتماعي للدولة والدالة على الإرادة القوية للتكفل التدريجي بتطلعات المواطنات والمواطنين بحياة كريمة وإطار معيشي لائق”.

كما ذكر رئيس الجمهورية، بأن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية سيبقى من بين أولويات التي نوليها اهتماما خاصا ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها لاسيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة وأكد الرئيس تبون، على أن الدولة حريصة على الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين لضمان الشفافية والالتزام التام بالقوانين عندما يتعلق الأمر باحتجاجات مطلبية. رمزي أحمد توميات

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